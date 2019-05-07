نقابة الصحفيين: الاعتداء على موقع صدى البلد لن يمر بسهولة

كتب- مصطفى علي:

تابع مجلس نقابة الصحفيين بقلق بالغ وانزعاج شديد، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن محامي النقابة حضر مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملاءهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.

وأشارت النقابة في بيانها، إلى تواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم.

وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم بمقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، مؤكدًا أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية، حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

وشدد مجلس النقابة على أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.

وأوضح المجلس أنه سيعلن عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.​