  • عاجل:"لو في فلوس مش هنبخل على حد".. المالية: 15%عجز الموازنة لو مررنا طلبات الوزارات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    نقابة الصحفيين: الاعتداء على موقع صدى البلد لن يمر بسهولة

    06:26 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    نقابة الصحفيين: الاعتداء على موقع صدى البلد لن يمر بسهولة

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    تابع مجلس نقابة الصحفيين بقلق بالغ وانزعاج شديد، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.

    وقالت نقابة الصحفيين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن محامي النقابة حضر مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملاءهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.

    وأشارت النقابة في بيانها، إلى تواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم.

    وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم بمقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، مؤكدًا أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية، حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

    وشدد مجلس النقابة على أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.

    وأوضح المجلس أنه سيعلن عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.​

    نقابة الصحفيين موقع صدى البلد الاعتداء على موقع صدى البلد الصحفيين

    الخبر التالى:

    التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية للأسر الأولى بالرعاية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان