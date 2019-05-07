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    رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من توصيل المرافق إلى 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات

    06:03 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من توصيل المرافق إلى 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من توصيل المرافق إلى 13 مجمعًا صناعيًا، والتي تضم ما يقرب من 4500 مصنع في عدد من محافظات الجمهورية، يتم تنفيذها حاليًا، مع تحديد مواعيد الانتهاء من التنفيذ، تمهيدًا لطرحها على المستفيدين.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة موقف توصيل المرافق لـ 13 مجمعًا صناعيًا يتم تنفيذها حاليًا بعدد من المحافظات، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

    وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء كلف -خلال الاجتماع- هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير التمويل المطلوب لتوصيل المرافق للمجمع الصناعي بمرغم بمحافظة الإسكندرية، وكذا المجمع الصناعي بمحافظة البحر الأحمر، وأن تتم أعمال تنفيذ المرافق بأقصى سرعة؛ لتنتهي مع البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المجمعين.

    ووجه رئيس مجلس الوزراء -أيضًا- بأن يتم التنسيق بين وزارتي الصناعة، ممثلةً في هيئة التنمية الصناعية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث تبدأ على الفور أعمال تنفيذ المرافق في باقي المجمعات الصناعية، بحيث تكون جاهزة للطرح على المستفيدين.

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