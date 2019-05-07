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    قافلة جامعة الأزهر بـ"بئر العبد" توقع الكشف الطبي على 747 حالة مرضية

    02:25 م الثلاثاء 07 مايو 2019
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    كتب – محمود مصطفى:

    وقعت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة الأزهر، لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء، الكشوف الطبي على 747 حالة في تخصصات مختلفة.

    وحسب بيان، الثلاثاء، أجرت القافلة خمس عمليات جراحية ونحو 54 أشعة، وأجرى أعضاء القافلة من الأطباء تحليلات طبية لنحو 60 حالة.

    وعلى مستوى المساعدات الإنسانية تم توزيع 700 كرتونة مواد غذائية و150 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة بئر العبد، حيث استمرت فعاليات وأنشطة القافلة على مدار يومين.

    جامعة الأزهر قافلة طبية الكشف الطبي شمال سيناء مستشفى بئر العبد

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