"بنبوس الراس علشان ناخد فلوس".. وزيرة الصحة تشكو للبرلمان نقص الموارد

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر يواجه مشاكل عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل لأنها مستشفيات لا نبنيها بل نشغلها بعقد صيانة وتدريب".

وعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنه بالبرلمان أوراق مريض قلب ضمن قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة منذ 10 أشهر، قائلا: "المريض في الانتظار منذ تولي الدكتورة وزارة الصحة"، لتعلق الوزيرة أنها حالة فردية.

وواصل النائب حديثة: "هناك 200 حالة في مركز القلب بسوهاج تم توزيعها على مراكز القلب المختلفة بالجمهورية وهناك 80 حالة سقطت من وزارة الصحة".

وتابع: "بخلاف مشاكل مرضى الغسيل الكلوي الذين يصعدون سلالم المستشفيات محمولين على أكتاف أقاربهم لتعطل الأسانسيرات في المستشفيات، متسائلا: أين جودة الخدمة التي تتحدثين عنها؟"

من جانبها قالت الوزيرة: "الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة وفي يا جماعة يا هنشتغل يا هندعي إننا بنشتغل، لمستشفى السويس العام فيها ١٣ أسانسير لا تعمل وطلبت المستشفى فلوس للصيانة ومحدش أدانا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019- 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.