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"الصحة": 2 مليون و192 ألف مصري مصابون بالأجسام المضاده لفيروس "سي"

08:30 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
"الصحة": 2 مليون و192 ألف مصري مصابون بالأجسام المضاده لفيروس "سي"

ارشيفية

كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

قالت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة والمدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة"، إن 2 مليون و192 ألف و612 مصريًا، ممن أجروا تحليل فيروس "سي"، ثبت إيجابية التحاليل الخاصة بهم بنسبة حوالي 5 % من إجمالي من تم فحصهم على مدار 7 أشهر من عمر الحملة.

وأضافت لـ"مصراوي" أن إيجابية تحليل فيروس "سي"، لا تعني بالضرورة إصابة الشخص بالفيروس، لكن التحليل يثبت إيجابية أو سلبية الأجسام المضادة، وبعدها يتم تحويل المصاب إلى أقرب مركز للفيروسات الكبدية لإجراء تحيليل "pcr" وإذا ثبتت إيجابية التحليل، يتم صرف العلاج بالمجان، مؤكدة أن بعض الحالات التي ظهرت مبدئيًا إيجابية نتائجها، أثبت تحليل "pcr" عدم وجود الفيروس.

وأشارت المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة"، إلى قيام ما يقرب من 250 ألف مريض بصرف علاج "السوفالدي" ممن تأكد إصابتهم بالفيروس.​

فيروس سي وزارة الصحة حملة 100 مليون صحة ريهام غلاب

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