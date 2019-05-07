أكثر الكلمات إنتشاراً

مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

"للإيجار فقط".. أول لقطات حصرية من داخل فيلات منتجع "الجلالة" (صور)

09:00 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر "مصراوي" أول فيديو من داخل الفندق الساحلي وفلل وشاليهات منتجع الجلالة.

ويتكون الفندق الساحلي من 3 قطاعات غربي وشرقي وجنوبي، لكل منهم واجهة تطل على البحر وحمامات السباحة والمنطقة الجبلية.

ويضم الفندق 257 غرفة، و34 جناحًا، مطلين على البحر وحمامات السباحة، ويتكون من دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلى 4 أدوار متكررة.

أما منطقة الفلل والشاليهات فتتكون من 26 فيلا و48 شالية، تم تنفيذها بشكل تدريجي ليطل معظمهم على البحر، وتم تشطيبهم بالكامل وفرشهم على النظام الفندقي، وتخصصيهم للإيجار فقط وليس للبيع.

منتجع الجلالة حمامات السباحة فيلات منتجع الجلالة

الخبر التالى:

"الصحة": 2 مليون و192 ألف مصري مصابون بالأجسام المضاده لفيروس "سي"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان