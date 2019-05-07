​تخزين مياه ولجان مرور.. "الري" تعلن خطة عملها في شهر رمضان

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري بمختلف قطاعتها، اتخاذ التدابير الخاصة بتوفير المياه لزراعات الموسم الصيفي.

وقال المهندس محمود سعدي، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة وضعت خطة لتوزيع المياه على كافة محافظات الجمهورية لتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم الصيف.

وأضاف سعدي لـ"مصراوي، أنه تم تشكيل لجان مرورية على شبكة الترع والجسور، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة على أكمل وجه لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين.

وأوضح أن وزارة الري تنسق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الزراعة والسياحة والنقل النهري وشركة الشرب والصرف، عبر لجان مشتركة بين الري وكل جهة.

وأشار إلى إعداد برامج توزيع المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون هدر أي كميات منها، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن حالة التعدي على الترع أو المصارف.

وأعلنت وزارة الري، منذ يومين إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف المائي على كافة المحافظات باستخدام وحدات القياس وأجهزة "التل متري".

وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، رفع حالة الطوارئ القصوى خلال شهر رمضان الكريم؛ لتوفير الاحتياجات المائية بصفة خاصة مياه الشرب والزراعة لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة.

وأضاف عبداللطيف لـ"مصراوي"، أنه تم إلغاء إجازات مهندسي الري بجميع الإدارات وتكليفهم بالمرور اليومي والدائم للتأكد من حالة وكفاءة شبكات الري على الطبيعة، وحسم شكاوى المياه والتأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة كإجراء احترازي لمنع الأزمات.​