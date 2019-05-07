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السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان

12:05 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسى

القاهرة- أ ش أ:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفياً بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعباً بتحقيق التقدم والاستقرار.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الرئيس إسماعيل عمر أعرب من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار".​

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Asha
السيسي سماعيل عمر جيله هر رمضان يبوتي

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