  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس ثاني أيام رمضان (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مسلسلات رمضان 2019 التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    السيسي يهنئ بنظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان

    12:05 ص الثلاثاء 07 مايو 2019
    السيسي يهنئ بنظيره الجيبوتي بحلول شهر رمضان

    الرئيس عبد الفتاح السيسى

    القاهرة- أ ش أ:

    أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفياً بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته لدولة جيبوتي حكومة وشعباً بتحقيق التقدم والاستقرار.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الرئيس إسماعيل عمر أعرب من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار".​

    هذا المحتوى من

    السيسي سماعيل عمر جيله هر رمضان يبوتي

    الخبر التالى:

    في 11 نقطة.. وزير التعليم يرد على الشائعات: "لا توجد خلافات بين الحكومة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان