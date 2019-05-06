برلماني: إنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط يعكس الاهتمام بذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي:

أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بافتتاح الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية في محافظة أسيوط، في إطار جهود الوزارة لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "قلدس"، إن هذه الورشة ستخدم أبناء الصعيد بأكملهم وليس محافظة أسيوط وحدها، موضحا أن الورشة ستنتج من 500 إلى 525 طرفا صناعيًا بمستوى تقني متطور من خلال معسكر عمل لمدة 42 يوماً يهدف إلى تدريب فنيين على إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد، وبالتالي فان إقامتها لا يساعد ذوي الاعاقة فقط، ولكنه يقدم فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن إقامة الورشة بالصعيد يخدم استراتيجية وزارة التضامن منذ عام ٢٠١٤، وهي الاهتمام والرعاية لمحافظات الصعيد، وكذلك اهتمام الوزارة بحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الدمج في التعليم وإتاحة أطراف صناعية مناسبة وإتاحة العمل.