شيخ الأزهر يتبادل التهاني مع ملك البحرين بمناسبة شهر رمضان

كتب - محمود مصطفى:

جرى اليوم الاثنين اتصال هاتفي بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعبين المصري والبحريني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وبمزيد من التقدم والأمن والرخاء.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، في الاتصال الهاتفي، عن تقديره لمملكة البحرين الشقيقة ملكًا وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن البحرين بلد أصيل يجمع بين العراقة والانفتاح، مشيدًا بجهود جلالة الملك حمد بن عيسى في النهوض والارتقاء بوطنه والحفاظ علي استقرار ووحدة الشعب البحريني الشقيق .

من جانبه، أكد العاهل البحريني أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الوسطية والتعايش والاندماج الإيجابي بين الشعوب والمجتمعات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر من أجل نشر السلام في العالم أجمع.