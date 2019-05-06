أمين "دينية البرلمان" يوجه رسالة للمنظمات النسائية بعد مهاجمة الأزهر

كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، مهاجمة عدد من المنظمات النسائية مؤسسة الأزهر، بسبب إقراره "الاستضافة" في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه المنظمات تريد مصلحة شخصية فقط، بحسب ما قال في بيان صحفي.

وقال النائب، إن رأي الأزهر وسطي يراعي فيه الأب والأم والطفل، بالإضافة إلى السلم المجتمعي، مضيفًا أن رؤية الأزهر قائمة على أسانيد من الشرع والعقل، ويجب احترامها.

وأكد أمين دينية البرلمان، في تصريحات صحفية، أنه يجب النظر إلى مسألة الاستضافة من منظور مصلحة الأسرة ككل، أي نظرة شاملة تضم الأب والأم والأطفال، وليس أحد الأطراف، كما تحاول المنظمات النسائية فعله ودعم الأم فقط، قائلًا إن موقفها يؤذي الأسرة ويسبب انقطاع صلة أرحامها بما يخالف شرع الله، كما أنه يسبب أذى لسيدات غير الأم منهن العمات والجدات.

ووجه رسالة للمنظمات قائلًا: "النقد البناء الهادف متاح للجميع، أما النقد لهدف النقد والمعارضة فقط دون وجهة نظر مقبولة من ناحية صلاح المجتمع، هو أمر غير مقبول"، مطالبًا بضرورة احترام رأي الأزهر لأنه يعلي صالح المجتمع.