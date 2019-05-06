وزير الأوقاف: افتتاح أنفاق قناة السويس يقطع ألسنة المشككين

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح أنفاق قناة السويس عبور جديد نحو تنمية سيناء، ويعزز عبور التحرير، مضيفًا أنه يؤكد أن المصريين جيلًا بعد جيل، يحملون لواء وطنهم بعزة واقتدار.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له أن هذا العبور، يقطع ألسنة المشككين، ويخرس ألسنة أبواق الإرهابيين والمتطرفين، فما قامت مصر بعمل هذه الأنفاق إلا وعينها على تنمية شاملة لسيناء وكل ربوع الوطن، وأن المصريين العظماء كما حرروا أرضهم بالدماء والبذل والتضحيات فإنهم يبنونها الآن بمزيد من الجهد والعرق والعمل والإتقان والإبداع. ​​