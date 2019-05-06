أكثر الكلمات إنتشاراً

التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

وزير الأوقاف: افتتاح أنفاق قناة السويس يقطع ألسنة المشككين

01:38 ص الإثنين 06 مايو 2019
وزير الأوقاف: افتتاح أنفاق قناة السويس يقطع ألسنة المشككين

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح أنفاق قناة السويس عبور جديد نحو تنمية سيناء، ويعزز عبور التحرير، مضيفًا أنه يؤكد أن المصريين جيلًا بعد جيل، يحملون لواء وطنهم بعزة واقتدار.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له أن هذا العبور، يقطع ألسنة المشككين، ويخرس ألسنة أبواق الإرهابيين والمتطرفين، فما قامت مصر بعمل هذه الأنفاق إلا وعينها على تنمية شاملة لسيناء وكل ربوع الوطن، وأن المصريين العظماء كما حرروا أرضهم بالدماء والبذل والتضحيات فإنهم يبنونها الآن بمزيد من الجهد والعرق والعمل والإتقان والإبداع. ​​

أنفاق قناة السويس محمد مختار جمعة تنمية سيناء

الخبر التالى:

أمين "دينية البرلمان" يوجه رسالة للمنظمات النسائية بعد مهاجمة الأزهر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان