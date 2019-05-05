بتكلفة 44.5 مليار جنيه.. كامل الوزير يبحث سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة للمترو

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كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وفد الشركات الفرنسية والمصرية المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو؛ لدفع معدلات التنفيذ بهذه المرحلة، حيث أكد أهمية هذه المشروعات في ظل الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وأشار "الوزير"، إلى أهمية إزالة جميع التحديات والمعوقات بالمشروع من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة لسرعة الانجاز.

وشدد الوزير على أهمية اتخاذ جميع الأعمال في هذا المشروع المهم وفقًا لقياسات الجودة العالية للجدول الزمني المعدل، الذي يشمل تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرًا إلى أنه سيفاجئ العاملين بالمشروع بصفة مستمرة صباحًا ومساءً لمتابعة معدلات التنفيذ.

ولفت إلى أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل: "الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر".

وأوضح أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

ونوه إلى أنه يتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء هي:

- الجزء الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات).

- الجزء الثانى من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج).

- الجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه، مضيفا أن الخط الثالث سيخدم مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع "المونوريل" الذي يربط العاصمة الإدارية في محطة الاستاد، كما يرتبط بالقطار السريع في محطة عدلي منصور ويربط الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.

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