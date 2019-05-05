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رئيس العراق يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

10:41 م الأحد 05 مايو 2019
رئيس العراق يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

الرئيس العراقي برهم صالح

كتب ـ يوسف عفيفي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، لتهنئتة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للشعب العراقي الشقيق كل التوفيق والازدهار.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بحلول الشهر الكريم، داعيًا الله سبحانه تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

برهم صالح بسام راضي رمضان 2019 العراق السيسي

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