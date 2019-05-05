مجلس جامعة القاهرة يناقش سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتب- محمد قاسم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الأحد 5 مايو 2019، جميع الترتيبات الخاصة بسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019.

كان من أبرز الموضوعات المطروحة على لائحة الاجتماع: ضرورة قيام عمداء ووكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلالها، وتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول اوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها ومراجعة كل عملية على حده، والتأكد من دقة رصد درجات الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة تستوفي كافة الشروط وقانون تنظيم الجامعات وفي إطار المصلحة العامة للطلاب، مشيراً إلي توافر المرونة الداخلية حسب ظروف كل كلية، موضحاً استيفاء الدراسة بكليات الجامعة مدة ٣٠ أسبوع وتشمل الامتحانات والمحاضرات.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وطباعتها في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت سواء على البريد الالكتروني أو علي مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم وضع جميع الأصول بعد طباعتها في مظروف داخل خزينة، والتأكد من حذف أية نسخ للامتحان من ذاكرة آلة التصوير أو الطباعة.

وأكد ضرورة أن يكون أستاذ المادة مسئولاً عن الامتحان مع تواجده أو من ينوب عنه وقت امتحانه، وتشكيل لجنة طباعة لكل سنه علي حده بكل كلية علي أن تقوم بطباعة الامتحان في نفس اليوم وتظريفه والتوقيع عليه وتأمينه، مع إمضاء اللجنة التي قامت بالطباعة، والتأكيد علي ضرورة وجود باسورد للامتحان لا يعرفه سوي أستاذ المادة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على منع استخدام أجهزة التليفون المحمول أو سماعة الأذن داخل اللجان بين الطلاب أو المراقبين واعتبر تواجد أي منهم مع أي طالب محاولة للغش، وكذلك تشكيل لجنة مختصة للطوارئ بكل كلية لمتابعة الامتحانات برئاسة العميد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحيث يكون لديها سلطة اتخاذ القرارات لبعض الامتحانات اثناء انعقاد الامتحان سواء بحذف سؤال أو إضافة سؤال، إلى جانب سلطة منح وقت إضافي في الامتحان. وأكد على ضرورة مراعاة أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية مناسبة للوقت المحدد للامتحان.