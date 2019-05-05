رتبة كهنوتية جديدة لسكرتيرا البابا تواضروس

كتب-إسلام ضيف:

سُيّم (عُيّن) بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الأحد، القس أمونيوس عادل، والقس أنجيلوس إسحق الكاهنين بالإيبارشية وسكرتيرا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في رتبة القمصية، بجانب سيامة اثنين من الشمامسة في درجة "الدياكونية".

جاء ذلك خلال قداس "الأحد الجديد"، الذي أقيم صباح اليوم بكنيسة القديس مارمرقس بكرمة دمنهور، والذي تولى خدمته مطران الإيبارشية الأنبا باخوميوس. ووتمم الأنبا باخوميوس عقب صلاة الصلح، رسامة القس أمونيوس عادل قمصًا على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالعشرة آلاف، والقس أنجيلوس إسحق قمصًا على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور.

كذلك سُيّم الشماس لويس غالي دياكون باسم بولس، والشماس رفعت عرندس دياكون باسم بطرس؛ لخدمة كنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.

وأثنى مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أثناء عظة القداس، على خدمة وعمل القمصين الجديدين، سواء في كنيستيهما اللتين يخدمان بهما بالإيبارشية أو في خدمتهما الحالية في سكرتارية البابا تواضروس.