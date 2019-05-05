وزارة الأوقاف تُعلن إطلاق صفحات جديدة بـ 22 لغة على "فيسبوك"

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إطلاق أربع صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) باللغات : البشتو ، الهوسا ، الأمهرية ، الصومالية.

وأوضح وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد صفحات الوزارة باللغات المختلفة بلغت اثنتين وعشرين لغة وهي : الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، التركية، العبرية، الإسبانية، الإيطالية، اليونانية، السواحيلية، الأوردية، الصينية، الفارسية، الروسية، الإندونيسية، التيلاندية، الألبانية، الكورية، البشتو، الهوسا، الأمهرية، الصومالية، إضافة إلى اللغة العربية ، ولغة الإشارة.

وأشار البيان الى أن اطلاق تلك الصفحات يأتي في ضوء واجب الوزارة الشرعي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وحرصا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات.

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