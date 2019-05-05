وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف المواطن

كتب- أحمد علي:

استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأكد "معيط"، أن الموازنة الجديدة هي موازنة تنمية بشرية تستهدف المواطن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهناك دلائل على ذلك فبعد خروج تريليونات من الاقتصاديات الناشئة وارتفاع الفائدة كان هناك اضطراب في الاقتصاد العالمي ومصر تأثرت كجزء من الاقتصاد الإقليمي والعالمي ومع ذلك استمر ارتفاع النمو، وتقدم الاقتصاد المصري في التصنيف العالمي ومع بداية ٢٠١٩ ارتفع التصنيف الائتماني في مصر، وعاد الاستثمار لمصر مع استمرار ارتفات معدلات النمو.

وقال وزير المالية إن هناك زيادة كبيرة في باب الأجور، حيث ارتفعت من٢٧٠ مليار في العام المالي الحالي إلى ٣٠١ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الزيادة التي تمت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تحريك الحد الأدنى للأجور، ورفع الدرجات بزيادة ١٢ مليار جنيه، وإضافة زيادات العلاوات وهي خطوة في إصلاح هيكل الأجور ولايزال هناك خطوات أخرى.​