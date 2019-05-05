"برنامج علاجي".. تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لـ شريف مدكور بالمستشفى

كتب - أحمد جمعة:

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإعلامي شريف مدكور، مساء السبت، بعد حجزه بمستشفى دار الشفاء؛ لبدء رحلة علاجه عقب تأكد إصابته بورم في القولون.

وقال مصدر بالمستشفى، لمصراوي، إن الوزيرة حرصت على الاطمئنان على الحالة الصحية لشريف مدكور، واهدته باقة من الورد ودرعا لمساندته معنويا.

وأوضح المصدر أن الوزيرة رافقها في الزيارة الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة التي يتبعها مستشفى دار الشفاء، ووجهت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للإعلامي شريف مدكور.

ومن المقرر أن يخضع "مدكور" لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم في اليوم الثاني من شهر رمضان المقبل، وسيظل محجوزًا داخل المستشفى لمدة 10 أيام.

وقال الدكتور وائل يحيى مدير المستشفى، لمصراوي، إن الإعلامي شريف مدكور يسير على برنامج علاجي حدده الطبيب المعالج له.

واستقبل العاملون بمستشفى دار الشفاء، شريف مدكور، بالورد، وتعليق "بلالين" ولافتة أمام الغرفة التي تم حجزه فيها، وكتبوا عليها "كلنا معاك يا شريف".

ولقى الإعلامي شريف مدكور؛ تضامنًا واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين، بعد إعلان إصابته بالمرض.