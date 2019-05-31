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    رئيس "القناة للكهرباء" يشهد إطلاق التيار على موزعي شرق وغرب بورسعيد

    10:10 م الجمعة 31 مايو 2019
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    كتب- محمد صلاح:

    تفقد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء بورسعيد، حيث حضر إطلاق التيار الكهربائي لموزع شرق بورسعيد الجديد والذي يمد الأنفاق بالطاقة الكهربائيهة من الناحية الشرقية.

    كما حضر "السيد"، إطلاق التيار الموزع غرب بورسعيد، والذي يمد الأنفاق بالطاقة الكهربائية من الناحية الشرقية.

    وقدم رئيس الشركة، الشكر والتقدير للعاملين بقطاع كهرباء بورسعيد والعاملين بالشركة لسرعة تنفيذهم للمشروعات القومية العملاقة والانتهاء من تنفيذها قبل الميعاد المحدد بوقت كافٍ.

    محمد السيد بورسعيد قطاع كهرباء بورسعيد

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