​التعليم العالي: 596 منحة دراسية للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات السعودية

كتب- محمد قاسم:

أكدت وزارة التعليم العالي، حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع المملكة العربية السعودية، واستعداد الوزارة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

واستقبلت الوزارة، الدكتور خالد النامي المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة.

وأكدت الوزارة على العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيرة إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكدت الوزارة أن الجامعات المصرية حريصة على تحقيق الجودة والإتاحة معًا، وتضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة، والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة.

وأضافت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد استحداث روافد تعليمية جديدة في تخصصات هامة؛ بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب سنوياً، موضحاً أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مشيرة إلى جامعة الملك سلمان والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الحديثة.

ومن جانبه أعلن خالد النامى المستشار الثقافي السعودي، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية المتميزة، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية هذا العام (596) منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الناجحين فى الثانوية العامة للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات.

كما أعرب النامي عن اعتزازه بمصر وما يربطها بشقيقتها السعودية من علاقات أخوة، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.