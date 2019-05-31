الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر

القاهرة- أ ش أ:

هنا الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والمسلمين حول العالم بليلة القدر.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر -في بيان اليوم الجمعة- جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.