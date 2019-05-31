أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر

04:58 م الجمعة 31 مايو 2019
الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

هنا الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والمسلمين حول العالم بليلة القدر.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر -في بيان اليوم الجمعة- جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة الربانية في الدعاء والطاعة والعبادة، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد الطيب شيخ الأزهر ليلة القدر السيسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان