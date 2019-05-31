أحدث صور لاستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها".. نص كلمة السيسي في القمة العربية الطارئة

كتب– أسامة عبدالكريم:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير الإنتاج الحربي، ووزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستقام في مصر شهر يونيو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع فيسبوك، مجموعة من أحدث الصور لاستاد القاهرة بعد انتهاء أعمال تطويره.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر إلى جانب الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي وأوغندا، بالإضافة للمباراة النهائية ومباريات دور الـ16 والثمانية وقبل النهائي.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.​