التعليم توافق على تقليل اغتراب جميع معلمي أسوان

كتبت - ياسمين محمد:

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على نقل 301 معلم مغترب من محافظة أسوان داخلياً الذين تقدموا بطلبات نقل إلى المديرية التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا الإجراء هدفه تخفيف العبء عن المعلمين المغتربين داخلياً داخل المحافظة ورفع معدل الرضا الوظيفى والذي ينعكس بالإيجاب على خطة الدولة لبناء الإنسان المصري.

ووجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين ، بإعادة توزيع المعلمين وفق ضوابط استغلال الزيادة مع حصر العجز بكامل مدارس المحافظة استعداداً لتداركه قبل بداية العام الدراسي القادم.