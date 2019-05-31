القوى العاملة: تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تمكن من تجديد 23 ألفاً و322 تصريح عمل للمصريين بالأردن، خلال أبريل الماضي، وتوثيق 43 عقد عمل في قطاعات: الزراعة، الصيد، الفنادق، المطاعم والخدمات.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، -في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع أشرف الحرايري المستشار العمالي بالسفارة، أفاد بأنه تم تحويل 574 ألفًا و642 دولارًا قيمة تحويلات دائمة للرواتب التقاعدية للعمالة المصرية، فضلًا عن 7 ألاف و247 دولارًا كمستحقات ساهم المكتب في تحصيلها للعمالة المصرية.

وأضاف سعدالدين أن المكتب تلقى 42 شكوى من العمال المصريين تم حل 15 شكوى منها، وإحالة شكوتين إلى وزارة العمل الأردنية، ومثلهما للقضاء، لافتًا إلى أنه ما زالت 23 شكوى قيد البحث والدراسة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي استقبل أكثر من 395 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، لافتًا أنه تم الرد على 300 استفسار قانوني، 22 شهادات مستثمر، 48 شهادة لمن يهمه الأمر، 14 معاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 10معاملات خاصة بالوزارة، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.