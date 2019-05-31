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    جهاز "القاهرة الجديدة": جروب "واتسآب" لحل شكاوى المواطنين

    12:06 م الجمعة 31 مايو 2019
    جهاز "القاهرة الجديدة": جروب "واتسآب" لحل شكاوى المواطنين

    واتسآب

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إعلام سكان التجمعات (الأول – الثالث - الخامس) بالمدينة، بإنشاء جروب عبر تطبيق "Whats App"، وذلك في مبادرة جديدة من جهاز المدينة لسرعة التواصل مع السكان.

    وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم: يتم ترشيح شخص أو اثنين عن التجمعات المذكورة، للتواصل مع الجهاز بشكل مستمر، ولبحث المشكلات التي تواجه السكان مع سرعة إصدار التكليفات اللازمة، وأخذ الإجراءات لحل تلك المشكلات.

    جدير بالذكر أن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أعلن في وقت سابق عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن التواصل المستمر مع سكان المدينة.

    واتسآب عادل النجار جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

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