مصادر بالتعليم توضح إجراءات الأمن بلجان الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك عدة إجراءات اتخدتها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019.

وأشارت المصادر لمصراوي، إلى أنه تقرر تخصيص 5 أفراد أمن بكل لجنة سير امتحان لكل منهم عصا إلكترونية؛ لتفتيش الطلاب قبل الدخول واستخراج أي أجهزة إلكترونية بحوزتهم.

ولفتت إلى أن الامتحانات تعقد بـ1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويتقدم إليها نحو 665 ألف طالب وطالبة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 3 يوليو.