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    مصادر بالتعليم توضح إجراءات الأمن بلجان الثانوية العامة

    08:52 ص الجمعة 31 مايو 2019
    مصادر بالتعليم توضح إجراءات الأمن بلجان الثانوية العامة

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك عدة إجراءات اتخدتها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019.

    وأشارت المصادر لمصراوي، إلى أنه تقرر تخصيص 5 أفراد أمن بكل لجنة سير امتحان لكل منهم عصا إلكترونية؛ لتفتيش الطلاب قبل الدخول واستخراج أي أجهزة إلكترونية بحوزتهم.

    ولفتت إلى أن الامتحانات تعقد بـ1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويتقدم إليها نحو 665 ألف طالب وطالبة.

    وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 3 يوليو.

    وزارة التربية والتعليم لجان الثانوية العامة إجراءات الأمن امتحانات الثانوية العامة
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