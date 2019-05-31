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    أخبار متوقعة.. القمة الإسلامية في مكة المكرمة ونهائي أبطال أفريقيا

    08:34 ص الجمعة 31 مايو 2019
    أخبار متوقعة.. القمة الإسلامية في مكة المكرمة ونهائي أبطال أفريقيا

    مؤتمر القمة الإسلامية _أرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    تستضيف مكة المكرمة، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:

    مكة المكرمة.. تستضيف مكة المكرمة، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    برلين.. تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

    براتيسلافيا.. تنطلق أعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة السوفاكية، بمشاركة دول عربية.

    تونس.. يلتقي فريقا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشر مساء، على الملعب الأولمبي برادس، في إطار مباراة النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا.​

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