حدث ليلًا| السيسي يشارك في القمة العربية.. والحكومة تعلن إجازة العيد

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمكة المكرمة؛ لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.

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"وإن جنحوا للسلم فاجنح لها".. نص كلمة السيسي في القمة العربية الطارئة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمكة المكرمة؛ لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.

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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019.

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الموجة الحارة انتهت.. الأرصاد تعلن بدء انخفاض درجات الحرارة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الموجه الحارة أمس الخميس والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة.

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أول رد من مدرس جامعة المنصورة المتهم فى واقعة "تبول الطالبة"

نفى الدكتور "شادي.ا"، المدرس بقسم الإعلام بكلية الأداب جامعة المنصورة، تعمده ترك الطالبة "ماجدة.ع.ف" بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني، داخل لجنة الامتحان بعد طلبها الدخول للحمام، مما أدى إلى تبولها بشكل لا إرداي.

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"الأعلى للإعلام": غياب للأعمال التاريخية والدينية وتغول للإعلانات في دراما رمضان

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما.

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إعلان نتيجة قرعة طلبات تأشيرات الحج بنقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة قرعة طلبات التأشيرات المجانية التي تقدم بها الزملاء لموسم حج هذا العام بحضور عدد كبير من الزملاء المتقدمين، والتي أسفرت عن اختيار مائة من الزملاء للحصول على التأشيرات.

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5 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي يخمدون حريق بـ"سنترال الجيزة"

نجح رجال الحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على حريق اندلع في مبنى سنترال الجيزة، مساء الخميس، دون إصابات.

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بالأسماء.. العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الخميس، أسماء العشرة الأوائل لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، عقب اعتماد النتيجة رسميًا من محافظ الإقليم الدكتور علاء مرزوق، وبلغت نسبة النجاح نسبة 85.2 %.

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العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار "الشهداء منوف" من الموت

أنقذت العناية الإلهية، الخميس، أرواح المئات من ركاب قطار السادسة مساءً القادم من محطة منوف متجهاً إلى محطة الشهداء على خط "منوف - كفر الزيات" قبل أن يصل المحطة بمسافة قليلة.

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وسط اعتراض العراق.. البيان الختامي للقمة العربية يهاجم إيران

أدانت الدول العربية في البيان الختامي للقمة الطارئة بمكة المكرمة، الجمعة، التدخلات الإيرانية في المنطقة وإطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن نحو المملكة العربية السعودية.

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مصافحة تجمع ولي عهد السعودية ومبعوث قطر للقمة العربية (فيديو)

صافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم، في كواليس القمة الخليجية التي انعقدت في مكة المكرمة.

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عباس في قمة العرب: لن نشارك في ورشة البحرين ونرفض صفقة القرن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين لا تقبل التهديد لأي دولة عربية من أي جهة كانت، مثمنًا القرارات العربية التي تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

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البيان الختامي للقمة الخليجية: أمن دول المجلس لا يتجزأ.. وموقف موحد تجاه إيران

عقد مجلس دول التعاون الخليجي الخميس، قمة طارئة في مكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة كامل دول المجلس، دعت إليها السعودية، وأشاد قادة دول التعاون الخليجي بالدور القيادي الذي يقوم به العاهل السعودي .

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أمير الكويت يدعو إلى الاحتكام للحوار إزاء التصعيد الذي تشهده المنطقة

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار بدلًا من الصدام والمواجهة إزاء التصعيد الذي تشهده المنطقة.

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ترامب: مستعدون للتفاوض مع إيران إذا أرادت ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده جاهزة ومستعدة للتفاوض مع إيران إذا أرادت ذلك.وأضاف الرئيس الأمريكي -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات الأمريكية وأن إيران أصبحت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة.

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المجلس العسكري الانتقالي السوداني: ميدان الاعتصام أصبح يمثل خطرًا على البلاد

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، أن ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني أصبح يمثل خطرًا على البلاد والثوار، بحسب ما ذكرت فضائية "الحدث".

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الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين الحوثيين

حرر الجيش اليمني عددًا من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الدولية ضد جنوب السودان لمدة عام

أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان لمدة عام آخر.

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أردوغان يلح خلال مباحثاته مع بوتين على تنفيذ هدنة في إدلب

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في مدينة إدلب شمالي سوريا التي تدور فيها معارك حاليا.

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ملك الأردن بينهم .. زعماء وصلوا السعودية بملابس الإحرام (فيديو وصور)

وصل عدد من زعماء الدول الإسلامية، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية، وعلى رأسهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي من المقرر أن يحضر أيضًا القمة العربية الطارئة.

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