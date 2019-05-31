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    السيسي: لن نسمح لدولة إقليمية بدعم ميليشيات مسلحة

    12:49 ص الجمعة 31 مايو 2019
    السيسي: لن نسمح لدولة إقليمية بدعم ميليشيات مسلحة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لابد من وجود مقاربة استراتيجية عربية لمواجهة الأزمات التي تشهدها دول المنطقة.

    وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تستضيفها السعودية، اليوم الخميس، أن الشرط الضروري لبناء هذه الاستراتيحية يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات في الدول العربية ولا يمكن التسامح مع أي طر ف إقليمي يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية.

    وتابع السيسي: "الأمن القومي العربي وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية يتطلب وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمي ووقفة مصارحة ومراجعة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي ويشارك في التدخلات بشئون الدول العربية".

    وتابع السيسي: "لن نسمح لدولة إقليمية بدعم ميليشيات مسلحة".

    السيسي القمة العربية السعودية ميليشيات مسلحة

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