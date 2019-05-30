"الخدمات الأرضية" تنتهي من تجديد 10 جرارات لحمل الحقائب

كتب- طه عبيد:

انتهت الورش الفنية التابعة لقطاع الدعم الهندسي بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس مجدي محمدين، من تجديد 10 جرارات بنظام التجديد الشامل، لانضمامها إلى أسطول الشركة من المعدات ونزولهم إلى الخدمة بكفاءة عالية لاستيعاب حركة التشغيل .

شملت أعمال التجديد التي قام بها رجال الورش الفنية، تركيب محركات جديدة، وناقل حركة جديد، وتركيب دوائر كهربائيه جديده، وشمل التجديد أيضآ تركيب طنابير وكاوتش جديد مع تصنيع كراسي جديده وتشغيل كشافات الإضاءه، وتركيب ألات جر جديده، مع معالجه كاملة لجسم الجرار من الخارج بالكامل ودهانه .

يذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، انتهت من تجديد 6 جرارات وتم انضمامها لأسطول الشركة من المعدات خلال الشهر الماضي، وجاري الآن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيره لتجديد 4 جرارات أخرى ليتم نزولها للخدمة.