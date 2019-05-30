"Watch iT" تمد الفترة المجانية لنهاية رمضان.. وتعلن وصول مشاهديها لمليون

(مصراوي):

أعلنت إدارة المنصة الرقمية "Watch iT"، أن عدد مشاهديها قد وصل إلى مليون مشاهد، اليوم الخميس.

وقالت المنصة، إنه بهذا الإنجاز الذي تم في أقل من عشرين يومًا، واحتفالاً بثقة مشاهديها، قررت منصة Watch iT مد الفترة المجانية لاستخدام المنصة، والتى تنتهى فى مايو الجارى إلى نهاية شهر رمضان الكريم، وطوال أيام عيد الفطر المبارك.

وتوفر خدمة منصة Watch it مكتبة فنية ضخمة من الفن القديم والجديد أيضًا، ويمكن من خلالها متابعة المسلسلات والأفلام والمسرحيات بجودة عالية وفى أى وقت.

وتقدم خدمة منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، خدماتها بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو، وجاء ذلك بعد إعادة إطلاق المنصة الجديدة.