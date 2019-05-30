دار "الشروق" تصدر طبعات جديدة من "يوميات نائب في الأرياف" و"عودة الروح"

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت دار "الشروق"، طبعات جديدة من روايتي "يوميات نائب في الأرياف" و"عودة الروح" لتوفيق الحكيم.

ورواية "يوميات نائب في الأرياف" من أشهر روايات الأدب العربي الحديث التي تعرضت لواقع الريف وحياة الفلاحين في مصر، في النصف الأول من القرن العشرين، وما يتعرضون له من ظلم وإهمال في ظل الجهل والفقر والمرض.

عقب صدورها بوقت وجيز للغاية، ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية، وكتب عنها الناقد الفرنسي رمون فرنانديز: "إنها صورة حية، ساخرة، قاسية أحيانا لدنيا الريف المصري وإن هذه الدنيا لتتحرك في صفحات هذا الكتاب في حيوية مدهشة تجعل القارئ ينسى أحيانا المقاصد الإصلاحية التي حركت توفيق الحكيم، لكن الذي يعلق بذاكرة القارئ هو قوة السرد والخلق والصدق ودقة الملاحظة والقدرة على إدارة القصة، غير أن توفيق الحكيم إنما يكتب ليحتج وينقد ويتهم".

والراوي في هذه الرواية هو غريب عن القرية التي ينتدب للعمل فيها، فرضت عليه ظروف الحياة أن يكون موجودا في الأرياف، ويومياته التي يعرض من خلالها الأحداث تكاد تكون مرتبطة بأحداث وحياة المؤلف الخاصة التي لم يستطع تجاوزها.

أما رواية (عودة الروح) فتقول العبارة الفرعونية التي صدرها بها توفيق الحكيم: إن القوة الحقيقية هي أن يصبح "الكل في واحد"، لو توحد الجميع على قلب رجل واحد وراء مطلب واحد لانصاعت الإرادة والسلطة والقوة وكل شيء، وانفتحت السبل أمام التغيير والرغبة الشعبية الجارفة التي لا تقاوم، هنا يصبح فعلا "الكل في واحد"، كما جسدتها الثورة الشعبية الأعظم في تاريخ مصر الحديث ثورة 1919.

هذا هو المعنى العظيم الذي جسدته رواية "عودة الروح"، التي كتبها توفيق الحكيم في ثلاثينيات القرن الماضي، ومن وقتها أصبحت واحدة من أهم كلاسيكيات الرواية العربية عبر تاريخها كله.