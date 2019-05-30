  • عاجل:القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

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    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

    05:29 م الخميس 30 مايو 2019
    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

    مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

    وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل. وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.

    مجلس الوزراء اجازة العيد عيد الفطر

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