​الإحصاء: 22.7 % من المصريين يدخنون.. وشيوعها بين صغار السن

كتب- إسلام ضيف:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الأفراد الذين يدخنون حاليًا أي منتج من منتجات التبغ المصنع في العمر (15 - 69 سنة)، بلغت 22.7%، موضحًا أن ظاهرة التدخين في مصر أصبحت شائعة بين الذكور أكثر منها بين الإناث، حيث بلغت النسبة 43.4% للذكور مقابل 0.5% للإناث.

وأضاف الجهاز في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية 31 مايو سنويًا، أن أعلى نسبة من المدخنين الحاليين الذين يدخنون أي نوع من أنواع التبغ المصنع بلغت 27.3% في الفئة العمرية (30-44 سنة)، بنسبة 52.6% للذكور و0.5% للإناث.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن متوسط السن عند بداية التدخين بلغ 18.1سنة، وأن متوسط سن بداية التدخين ينخفض من 15.9 سنة للمدخنين الحاليين الذكور في الفئة العمرية (15-29سنة) مقارنة بالفئة العمرية (60- 69 سنة)، حيث بلغ 21.1 سنة، مما يشير إلى شيوع التدخين في الأعمار الصغيرة حاليًا أكثر من ذي قبل.

وأشار إى ارتفاع نسبة المدخنين الحاليين من الذكور للسجائر العادية المصنعة لتبلغ 82.7% من إجمالي المدخنين بمتوسط عدد سجائر مستهلكة في اليوم بلغ 15.9 سيجارة، يلي ذلك نسبة مدخني الشيشة حوالي 20% بمتوسط استهلاك 0.6 حجر في اليوم، بينما كانت نسبة مدخني السيجار 6.2% بمتوسط استهلاك 0.9 سيجار في اليوم.

ولفت الجهاز إلى أن نسبة من سبق لهم التدخين بصفة يومية والمقلعين عنه حاليًا بلغت 5.4%، منهم 10.3% للذكور، و0.1% للإناث، ولفت إلى أن البيانات تُشير إلى أن نسبة المدخنين الحاليين من الذكور الذين نصحهم الطبيب بالإقلاع عن التدخين خلال الإثني عشر شهرًا السابقة على المسح كانت 28.3%، وأن هناك 40.4% من المدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال الإثنى عشر شهرًا السابقة للمسح.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة الأفراد (15-69سنة) الذين شملهم المسح والمعرضين لدخان التبغ في المنزل (التدخين السلبي) خلال الثلاثين يومًا السابقة للمسح بلغ 48.9 % بنسبة 49.8% للذكور و47.8 % للإناث.

وأوضح الجهاز أن نسبة المعرضين لدخان التبغ في أماكن العمل بلغت 30.3% بنسبة 42% للذكور و17.8% للإناث، أنا كانت أعلى نسبة لهؤلاء الافراد في الفئة العمرية (30- 44 سنة)، حيث بلغت 33.5% (47.5% للذكور، 18.7% للإناث) بينما كانت أقل نسبة 17.5% في الفئة العمرية (60-69) سنة (21.3% للذكور،13% للإناث).

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