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    السلع التموينية تتعاقد على شراء 40 ألف طن أرز أبيض صيني

    03:13 م الخميس 30 مايو 2019
    السلع التموينية تتعاقد على شراء 40 ألف طن أرز أبيض صيني

    السلع التموينية ارشيفية

    كتبت- عايدة رضوان:

    أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء كمية 40 ألف طن (+/-) 10% رغبة المشتري أرز أبيض مستورد معبأ طبيعي تام الضرب (قصير/متوسط) الحبة، ومن المقرر أن يصل الأرز في الفترة ما بين الـ 25 من يوليو المقبل وحتى الـ 20 من أغسطس الذي يليه.

    وأضاف البيان الصادر عن الهيئة اليوم الخميس، أنه تم قبول جميع العينات التي تقدمت من المناشيء الهند والصين وفيتنام لإجراء اختبار الطهي، فيما تم التثبيت على أقلها سعرًا وهو الأرز الصيني.

    السلع التموينية أرز أبيض وزارة التموين

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