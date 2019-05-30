السلع التموينية تتعاقد على شراء 40 ألف طن أرز أبيض صيني

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء كمية 40 ألف طن (+/-) 10% رغبة المشتري أرز أبيض مستورد معبأ طبيعي تام الضرب (قصير/متوسط) الحبة، ومن المقرر أن يصل الأرز في الفترة ما بين الـ 25 من يوليو المقبل وحتى الـ 20 من أغسطس الذي يليه.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة اليوم الخميس، أنه تم قبول جميع العينات التي تقدمت من المناشيء الهند والصين وفيتنام لإجراء اختبار الطهي، فيما تم التثبيت على أقلها سعرًا وهو الأرز الصيني.