ضبط كيلو جرام ذهب مرصعًا بالألماس مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المهربة، أخفاها راكب أمريكي داخل حقائبه فور وصوله من نيويورك وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، جرى الاشتباه فى راكب من أصل مصرى يحمل جواز سفر أمريكيًا عند مروره بالخط الأخضر.

وأضافت المصادر أنه "تبين وجود ساعة مرصعة بالألماس وكمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس بوزن كيلو جرام تقريبا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه بعد تفتيشه".

ولفتت إلى أن قيمة المضبوطات تقدر بحوالى مليون جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.