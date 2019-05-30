​محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة (1) لمتابعة تسكين الأهالي

كتب- محمد نصار:

تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم الخميس، مشروع المحروسة (1) لمتابعة تسكين أهالي منطقة حكر السكاكيني القديم بالشرابية والجاري إزالتها، في إطار خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها.

كما تفقد المحافظ خلال الزيارة عددا من الوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين للتأكد من تأثيثها بالكامل وتزويدها بالأجهزة الضرورية.

والتقى عبدالعال ببعض الأسر التي عبرت له عن سعادتها بالانتقال لمساكن آمنة وحضارية، واستجاب المحافظ على الفور لمطالب الأهالي بزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، حيث وجه مدير مديرية التموين بتوفير السلع والخبز اللازم لأهالي المنطقة، كما طالب رئيس هيئة النقل العام بزيادة عدد خطوط حافلات النقل العام التي تربط المنطقة بمختلف المناطق المجاورة.

ورافق محافظ القاهرة خلال الجولة، إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وخالد المحمدي رئيس حي السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة.