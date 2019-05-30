أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة في مكة

القاهرة- أ ش أ:

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم الخميس متوجهاً إلى مدينة مكة المكرمة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي من المقرر أن يعقد مساء اليوم بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتبحث القمة الاعتداءات التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، وتداعيات ذلك الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأنه من المنتظر أن يلقي أبو الغيط كلمة هامة أمام القمة يطرح في إطارها رؤيته تجاه التهديدات والتحديات التي تواجهها منظومة الأمن القومي العربي في ضوء هذه الأحداث الأخيرة وكيفية التعامل مع تداعياتها، كما سيجري الأمين العام لقاءات ثنائية هامة في هذا الصدد مع عدد من كبار المسؤولين العرب.​