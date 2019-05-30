عضو البرلمان الإفريقي: سقوط "عشماوي" بداية لتطهير القارة من الإرهابين

كتب - أحمد علي:

قال النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، إن سقوط الإرهابي هشام عشماوي في قبضة صقور المخابرات المصرية، ووصوله لمصر بداية حقيقية لتطهير القارة السمراء من الإرهاب وألإرهابيين.

وأضاف "الجندى، فى بيان الخميس، أن دول القارة السمراء أشادت بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، على مواجهة الإرهاب داخل القارة لتكون خالية من الإرهاب.

وأكد النائب، على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول والجيوش، وعلى العالم الاختيار بين داعش البغدادي وعشماوي والميليشيات، وبين جيش ليبيا الحر.

ووجه مصطفى الجندي، تحية قلبية باسم البرلمان الإفريقي والشعوب والدول الأفريقية، لجيش مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي والمخابرات والمشير خليفة حفتر والجيش الوطنى الليبي، مشيرًا إلى أن هذا الإرهابي كان يدير من ليبيا عمليات في أفريقيا كلها.

وتابع: "القبض على هذا الإرهابي رسالة لكل من هو ضد جيش ليبيا ومع المليشيات الإرهابية المسلحة وهي ضربة موجعة لقطر وتركيا والدول الممولة للمشيليات الإرهابية".

وأكد، أن القبض على عشماوي هو ضربة للإرهاب في أفريقيا وانتصار كبير للسيسي كرئيس الاتحاد ألإفريقي.

وأوضح، أن هشام عشماوي لديه مخزن أسرار الإرهاب داخل الدول الإفريقية بصفة عامة وفي دول شمال أفريقيا بصفة خاصة.