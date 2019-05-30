مصادر بالتعليم: 665 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الثانوية هذا العام

كتبت-ياسمين محمد:

قال مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، بصل إلى 665 ألف طالب وطالبة.

وأضافت المصادر في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن هؤلاء الطلاب يؤدون الامتحانات في 1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تنهي استعداداتها للامتحانات التي تنطلق عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، بطباعة الامتحانات، وتوزيع كراسات أسئلة مواد الأسبوع الأول على المحافظات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل وتستمر حتى 3 يوليو.