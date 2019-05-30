الرئاسة تعلن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة

القاهرة- مصراوي:

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ‎عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى ‎السعودية للمشاركة بالقمة العربية الطارئة والعادية للتعاون الإسلامي.

‏وأكد راضي أن مشاركة الرئيس ‎السيسي في القمتين العربية والإسلامية تأتي لدعم العلاقات مع الدول الأعضاء- حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.