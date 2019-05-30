الرئاسة تعلن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة
10:42 ص الخميس 30 مايو 2019
القاهرة- مصراوي:
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية للمشاركة بالقمة العربية الطارئة والعادية للتعاون الإسلامي.
وأكد راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في القمتين العربية والإسلامية تأتي لدعم العلاقات مع الدول الأعضاء- حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.
الخبر التالى:"إلقاء كلمتين ولقاءات ثنائية".. الرئاسة تكشف برنامج مشاركة السيسي في القمتين العربية والإسلامية
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