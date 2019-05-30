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    الرئاسة تعلن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة

    10:42 ص الخميس 30 مايو 2019
    الرئاسة تعلن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ‎عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى ‎السعودية للمشاركة بالقمة العربية الطارئة والعادية للتعاون الإسلامي.

    ‏وأكد راضي أن مشاركة الرئيس ‎السيسي في القمتين العربية والإسلامية تأتي لدعم العلاقات مع الدول الأعضاء- حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.

    السيسي بسام راضي القمة العربية الطارئة السعودية

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