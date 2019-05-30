البابا تواضروس يستقبل لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، أعضاء لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صحفي، إن زيارة اللجنة للبابا تأتي بعد لقائها الثالث الذي دام لمدة يومين بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية.