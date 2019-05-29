العربية للتصنيع توقع بروتوكولاً مع شركة جوتمان الألمانية لتوطين صناعة الألومنيوم

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي، لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرا إلى تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

وأوضح التراس، أنه جرى الاتفاق على بدء تنفيذ الشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، مع التوسع فى أسواق التصدير من خلال شركة مصرية مساهمة مشتركة، تصدر للمنطقة العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن البروتوكول سيعزز أيضا التعاون في قطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني وتوفيرها للسوق المصرى والأفريقي إضافة إلى إعداد ورش التدريب لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية.

وأكد التراس، دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات الشقيقة، مشيدا بدعمها لكافة المشروعات التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

وقال التراس، إن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الأفريقي يعد حافزًا قويًا للاستثمار، مشيرا إلى أن التعاون سينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلية والعربية والأوروبية، بالإضافة للسوق الأفريقية.

بدوره أشاد بشار كيالي مدير عام شركة الحلول الهندسية المتقدمة AES الإماراتية وعضو مجلس الإدارة، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس السيسى، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن السوق المصرى كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.



وأعرب كيالي، عن تطلعه للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بمصر.

وأشاد بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصرى، بالإضافة لدول المنطقة عربيا وأفريقيا.