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    "الوطنية للإعلام" تستنكر منع قناة "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع الجوي

    10:10 م الأربعاء 29 مايو 2019
    "الوطنية للإعلام" تستنكر منع قناة "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع الجوي

    تايم سبورت

    ​كتب- مصطفى علي:

    استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام، منع فريق عمل قناة "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر يونيو القادم.

    وقالت الهيئة في بيان، إنها "خاطبت اتحاد الكرة وأخطرته أن القناة هي المسؤولة عن تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم وبالرغم من حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الاستاد، إلا أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنعهم من التصوير واستكمال مهمتهم التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في أفريقيا".

    وأعربت الهيئة، عن "بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد"، مطالبة "اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمي تجاه هذا الإجراء التعسفي من أحمد مجاهد ضد فريق عمل قناة تايم سبورت".

    تايم سبورت الهيئة الوطنية للإعلام كأس الأمم الأفريقية اتحاد الكرة أحمد مجاهد ستاد الدفاع الجوي

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