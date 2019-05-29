الشركة المتحدة: عضو اتحاد الكرة منع قناة "تايم" من تصوير ستاد الدفاع الجوي

كتب مصطفى علي:

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، منع فريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الأربعاء: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد والذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في إفريقيا والعالم".

وتابعت: "اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التي حصلت عليها تايم سبورت، إذ قامت القناة بتصوير 5 ستادات أخرى هى: ستاد القاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير ستاد الدفاع الجوي".

وأعلنت الشركة المتحدة تعليق تصوير ستاد الدفاع الجوي لحين تقديم توضيح رسمي من اللجنة المنظمة للبطولة، فضلًا عن وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير ستاد الدفاع الجوي، مع توضيح الأمر بشكل نهائي وتحديد الصلاحيات.