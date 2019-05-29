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البابا تواضروس يستقبل أسقف المنيا بوادي النطرون

05:35 م الأربعاء 29 مايو 2019
البابا تواضروس يستقبل أسقف المنيا بوادي النطرون

البابا تواضروس

كتب-إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها إن اللقاء تم بحضور أعضاء لجنة السكرتارية العامة للمجمع المقدس، الأنبا دانيال، الأنبا غبريال، والأنبا يوليوس، لافتة إلى أنه تم التواصل مع الأنبا جبرئيل بالنمسا.

وأوضحت الكنيسة أن الحوار دار حول ترتيبات الرعاية والخدمة، متابعة: "ننتظر عرض الموقف على أعضاء المجمع المقدس خلال الأيام القليلة القادمة، قبل إقراره نهائيًا".

البابا تواضروس وادي النطرون الأنبا بيشوي الأنبا مكاريوس الكنيسة الأرثوذكسية
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