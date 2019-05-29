رسميًا.. الكهرباء تعلن انتهاء مهلة المعاينات بشركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لم تتقدم بأي طلب للشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن إعادة أو تمديد مد المهلة أمام الشركات لإجراء المعاينات على المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بطلبات للكهرباء لتوفيق أوضاعهم قبل 30 يونيو 2018 الماضي، موضحا أن الوزارة منحت فرصًا كثيرة على مدار السنوات الماضية أمام المخالفين وأصحاب المباني العشوائية التي تم إنشاؤها دون تراخيص لتوصيل الكهرباء بصورة شرعية مؤقتة من خلال تركيب عدادات كودية لهم .

وأضاف عسران، لـمصراوي، أن شركات التوزيع من حقها منح فترة سداد أمام المخالفين وأصحاب المباني المخالفة الذين استكملوا أوراقهم وانتهوا من إجراء المعاينة ولم يتبقَ سوى سداد قيمة المقايسة حتى موعد غايته 30 يونيو المقبل كمهلة أخيرة للسداد، مؤكدا عدم منح أي مخالف استثناء لتوفيق أوضاعه وأن التعامل وفقا للقانون مع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

وعقد نائب وزير الكهرباء،اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع لمتابعة معدلات آداء التحصيل والضبطية القضائية ، مشددا بضرورة القيام بحملات تفتيش موسعة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ بهدف تقليل الفقد الفني والتجاري الذي تعاني منه شركات التوزيع الأمر الذي يمثل عبئًا عليهم .