مجلس النواب يثمن الجهود الناجحة في مكافحة الإرهاب

كتب أحمد على

أشاد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بالجهود الناجحة والتدابير الفعالة التي تبذلها مصر والمخابرات العامة والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، مقدما التهئنة للشعب المصري وأسر الشهداء على سقوط الإرهابي الخطير هشام العشماوي.

وأكد مجلس النواب في بيان اليوم، أن مشهد تسلم مصر للإرهابي الخطير يؤكد كفاءة الرجال، وأنهم الدرع والسيف لهذا الوطن، مشيرا إلى أن المجلس يؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ملاحقة بؤر الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد البرلمان أن يد الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة أن تطال بنفسها كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.

ولفت البرلمان في بيانه: "تابع مجلس النواب الجهود الناجحة التي بذلتها مصر وقواتها المسلحة، والتدابير الفعالة لجهاز المخابرات العامة نحو تسلم مجموعة من الإرهابيين الخطرين والعودة بهم على قيد الحياة من الجمهورية الليبية الشقيقة، وعلى رأسهم "هشام العشماوي" أحد أبرز الشخصيات الإرهابية في تنظيمي "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" والذي كان المسئول المباشر عن تنفيذ أكثر من عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وهنأ مجلس النواب جموع الشعب المصري العظيم وأسر شهدائنا الأبرار على نجاح هذه الجهود بسقوط الإرهابي هشام العشماوي وغيره في أيدي رجال المخابرات العامة والعودة بهم إلى مصر لتقديمهم إلى العدالة لتقرر ما يستحقونه من جزاء وفاقا على أعمالهم في حق الشعب المصري وابنائه ومؤسساته، فإن هذا المشهد يؤكد علي دأب وكفاءة الرجال وإخلاصهم، وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، فكانوا وبحق كما قيل درعا يحمي مقدرات هذا الوطن، وسيفا يضرب رقاب أعدائه.

ويؤكد مجلس النواب ممثلا للشعب المصري في هذه المناسبة العظيمة على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الإرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المضلة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون

ولا شك أن كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بأبنائه من رجال الواجب، وأن يد الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة أن تطال بنفسها كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.